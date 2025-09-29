Başkent Ankara'nın turistik trenleri arasında yer alan Kara Elmas Treni yeni turunu tamamladı. Tren Ekim ve Kasım ayında da 2 tur düzenleyerek bu seneki programını tamamlamış olacak. Ankara'dan yola çıkarak belirlenen güzergahta Zonguldak'a sefer düzenleyen Kara Elmas Treni yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Eylül ayının son seferini de tamamlayan tren Ekim ve Kasım ayında da 2 sefer düzenleyerek bu sezonu tamamlamış olacak.

Son Seferini Tamamladı!

Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı kapsayan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı yakaladı.

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.

Tarihi Güzellikler Bu Turla Gözlemlendi

Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu. Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.

Tarihi Doku ve Doğa Mest Etti

Sahip olduğu doğasıyla Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Eskipazar'da ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.

Trenle Batı Karadeniz Turu Ayrı Güzellik

Ekim ayında 2 ve Kasım ayında 2 olmak üzere tren 4 sefer daha düzenleyerek sezonu kapatmış olacak. Trenin kapasitesi 240 kişi olarak belirlenirken Ankaralılar Sonbahar'da ayrı bir güzelliğe sahip olan rotada unutulmaz anları hafızalarına kazıyacak.