Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarda takip süreçlerini hızlandırmak için MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek.

Düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme getirilecek 11. Yargı Paketi’nde yer alması ön görülüyor.

İşlemler Doğrudan Takibe Alınacak

Milliyet'in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Haziran 2025’te tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yapılacak düzenleme ile mevzuata eklenerek bu çerçevede banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi olacak.

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınmış olacak.

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları gibi suçlardın da cezalarında artırıma gidilmesi hedefleniyor.