Marul Kafa, aslında Mehmet Yıldırım olarak bilinen bir sosyal medya fenomenidir. Annesi Havva Yıldırım, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görmekteydi. Ne yazık ki, bu zorlu mücadelesini kaybetmiş ve hayatını kaybetmiştir.

Mehmet Yıldırım, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Yazısında, annesinin öğle namazını müteakip Cihadiye Mezarlığı'nda defnedileceğini ve "Mekanı cennet olsun" temennisinde bulundu.

Daha önce Mehmet Yıldırım, annesinin durumuna ilişkin bir paylaşım yapmış ve annesinin 4. evre akciğer kanseri, kemik ve karaciğer metastazı olduğunu, neredeyse tüm kemoterapileri aldıklarını ancak hastalığın ilerlemesini durduramadıklarını ifade etmişti. Yaşadığı çaresizliği dile getirerek, başka hastaların önerilerini de almak istediğini belirtmişti.

Havva Yıldırım'ın uzun süredir devam eden kanser mücadelesi, sonunda vefatıyla sonuçlandı. Mehmet Yıldırım, annesinin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken, takipçileri de başsağlığı mesajları ile desteklerini iletti.