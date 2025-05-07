Marmara Denizi’nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlendi. Depremin, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin merkezine yakın bir noktada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs Salı günü saat 12.22’de Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 11 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, başta Silivri ve çevresi olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hissedildi.

Depremin, 23 Nisan’da yaşanan ve geniş bir alanda hissedilen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar zincirinin devamı olduğu değerlendiriliyor. Aynı noktada ikinci kez yaşanan bu hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı ve can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, İstanbul genelinde vatandaşlar son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Uzmanlar, Marmara Denizi’nde beklenen olası büyük İstanbul depreminin etkileri konusunda kamuoyunu uyarmaya devam ederken, vatandaşlara da tedbirli olmaları çağrısında bulunuluyor.