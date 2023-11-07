Marlboro sigarası kaç lira oldu Marlboro sigarasına yapılan zam ne kadar

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Sigara tiryakilerine üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Kasım ayı itibariyle birçok sigara markasına 5 TL'lik bir zam yapıldı. Özellikle Philip Morris grubuna ait Marlboro sigaraların fiyatları da etkilendi. İşte güncel fiyatlar ve detaylar...

Sigara fiyatlarındaki son artışlar, tiryakileri zor bir döneme sokuyor. Philip Morris grubu, Kasım ayı itibariyle sigara fiyatlarına 5 TL'lik bir zam uyguladı. Bu zam sonucunda en ucuz sigara seçeneği bile 52 TL'ye yükseldi. Marlboro sigaraların güncel fiyatları şu şekildedir:

Marlboro Edge: 54,00 TL

Marlboro Edge Blue / Sky: 54,00 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 55,00 TL

Marlboro Red / Touch: 56,00 TL

Bu son güncellemeyle birlikte Marlboro sigaraların fiyatı 50 liranın altına düşmemektedir. Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik bir zam gelmişti. Sigara fiyatlarındaki bu artışlar tiryakileri etkilemeye devam ediyor.