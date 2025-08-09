Marketlerde fiyat karşılaştırma imkanı artık elimizin altında olacak. Geliştirilen bu uygulamaya Google Play ve App Store'dan indirilerek ulaşılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından uygulanan ve tüketicilerin diğer marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını olanak sağlayan uygulamaya "Market Fiyatı" adı verildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT hesabından yaptığı açıklamada;

“TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz” sözlerini kullandı.