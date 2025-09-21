Bakan Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir.

Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dâhilindedir” şeklinde konuştu.

Fahiş fiyat ve stokçulukta 950 milyon TL ceza

Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin 81 ilde aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürünün denetlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından işletmelere 950 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

173 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu’nun 2025’in ilk sekiz ayında incelediği 18 bini aşkın dosyadan bin 35’inin mevzuata aykırı bulunduğunu söyleyen Bolat, bu dosyalar kapsamında 173,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını vurguladı.

Kampanyalar Yakın Takipte

İndirimli satış reklamlarının özellikle kasım dönemi gibi kampanya aylarında resen denetlendiğini ifade eden Bolat, “Gerçek indirimin yapılıp yapılmadığını, önceki fiyatın doğru gösterilip gösterilmediğini, indirim tarihlerini tek tek inceliyoruz. Sahte indirim algısına izin verilmiyor” dedi.

Abonelik Denetimleri

2025 içinde yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik denetimlerde yaklaşık 650 milyon TL ceza kesildiğini aktaran Bolat, abonelik hizmetlerinde de 21 firmaya 33,8 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı. Bolat, sosyal medya ve şikâyet platformlarının da düzenli olarak takip edildiğini söyledi.