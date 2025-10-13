Mine Tozlu, 1974 yılında Çanakkale'de doğumlu.

Mine Tozlu, iş hayatına finans sektöründe başladı.

Ardından Capitol Alışveriş Merkezi'nde Halklar İlişkiler Müdür Yardımcısı görevini üstlendiği ve sonrasında ise birçok şirkete danışmanlık yaparak bilinir hâle geldi.

Mine Tozlu, Marka Yatırım Holding’in sahibidir.

2004 yılında kurulmuş olan Marka Yatırım Holding'in ana faaliyet konusu “Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak, kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik acentelik, mümessillik almak ve vermek" olarak faaliyet gösteriyor.

Mine Tozlu şirketi, 14 Temmuz 2017 yılında BİST'te işlem görmeye başlamıştır.

Marka Yatırım Holding'in finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji kollarında faaliyetleri bulunmaktadır.