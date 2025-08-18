Başkan Tekçam, ilçenin tur firmaları ve trekking gruplarının uğrak noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

Tekçam, Aydıncık’ın sadece doğal güzellikleriyle değil; sanat atölyeleri, Bagırbütün kavunu, kültür evi, ametist taşı, Kazankaya Kanyonu, Haceş Müze Evi ve Kösrelik Baston Evi gibi değerleriyle de öne çıktığını vurguladı.

Aydıncık’ın sanat ve kültürle iç içe bir yaşam sunduğunu ifade eden Tekçam, “İlçemizi sanatın, huzurun ve doğanın kenti olarak tanıtıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra trekking gruplarının da ilgisini çeken Aydıncık, turizmde marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Kazankaya Kanyonu’nun doğa sporları için sunduğu eşsiz imkânların yanı sıra, ilçede üretilen Bagırbütün kavununun ve ametist taşının da Aydıncık’ın tanıtımına katkı sunduğunu belirten Tekçam, “Kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Haceş Müze Evi ve Kösrelik Baston Evi gibi projelerle ilçemizi turizmde ön plana çıkarıyoruz” diye konuştu.

Başkan Tekçam, Aydıncık’ın “Sanat Kenti, Huzur Kenti” kimliğiyle bölgenin parlayan turizm yıldızlarından biri haline geldiğini ifade etti.