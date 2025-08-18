Başkan Tekçam, ilçenin tur firmaları ve trekking gruplarının uğrak noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

Marka Olma Yolunda Ilerliyoruz3

Tekçam, Aydıncık’ın sadece doğal güzellikleriyle değil; sanat atölyeleri, Bagırbütün kavunu, kültür evi, ametist taşı, Kazankaya Kanyonu, Haceş Müze Evi ve Kösrelik Baston Evi gibi değerleriyle de öne çıktığını vurguladı.

Marka Olma Yolunda Ilerliyoruz1

Aydıncık’ın sanat ve kültürle iç içe bir yaşam sunduğunu ifade eden Tekçam, “İlçemizi sanatın, huzurun ve doğanın kenti olarak tanıtıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra trekking gruplarının da ilgisini çeken Aydıncık, turizmde marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Marka Olma Yolunda Ilerliyoruz2

Kazankaya Kanyonu’nun doğa sporları için sunduğu eşsiz imkânların yanı sıra, ilçede üretilen Bagırbütün kavununun ve ametist taşının da Aydıncık’ın tanıtımına katkı sunduğunu belirten Tekçam, “Kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Haceş Müze Evi ve Kösrelik Baston Evi gibi projelerle ilçemizi turizmde ön plana çıkarıyoruz” diye konuştu.

İşi bırakıyorlar! Ortak eylem kararı aldılar
İşi bırakıyorlar! Ortak eylem kararı aldılar
İçeriği Görüntüle

Başkan Tekçam, Aydıncık’ın “Sanat Kenti, Huzur Kenti” kimliğiyle bölgenin parlayan turizm yıldızlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Muhabir: Alpaslan Demir