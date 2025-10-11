Caracas, Venezuela doğumlu olan Machado, siyasetçi kimliğinin yanı sıra endüstri mühendisi olarak da tanınıyor. Andrés Bello Katolik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan Machado, siyasi yaşamına 2002 yılında seçim şeffaflığını savunan “Súmate” adlı sivil toplum kuruluşunu kurarak adım attı. 2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekilliği yaptı. Vente Venezuela partisinin kurucusu ve ulusal koordinatörü olarak görevini sürdüren Machado, yıllardır demokrasi ve özgürlük değerlerini savunan kararlı duruşuyla hem ülkesinde hem de dünyada dikkat çekmeyi başardı.

TIME dergisi tarafından 2025’in en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilen Machado, ayrıca Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü gibi prestijli ödüllerin de sahibi. Son olarak Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen María Corina Machado’nın yaşamı ve mücadelesi merak konusu oldu.

María Corina Machado Nobel Barış Ödülü’nü Kazandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela’daki otoriter rejime karşı yıllardır yürüttüğü barışçıl mücadeleyle tanınan María Corina Machado’ya verildi. Son dönemde demokrasiye geçiş mücadelesinde sergilediği cesur tavırla öne çıkan Machado, Nobel Barış Ödülü’nün en güçlü adayları arasında gösteriliyordu.

ABD Kongresi’nden birçok senatör ve temsilcinin, onun insan hakları ihlallerine karşı gösterdiği direnç ve demokratik geçişe yönelik çabalarını gerekçe göstererek Nobel Komitesi’ne destek mektubu gönderdiği biliniyor. Machado’nun liderliği, hem Venezuela halkı hem de uluslararası kamuoyu için umut ve direnişin simgesi haline geldi. Barışçıl yöntemlerle değişimi savunan Machado, Nobel Barış Ödülü’nün temel ilkelerini temsil eden önemli figürlerden biri olarak görülüyor.

Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Açıklandı

Dünyanın gözü bugün Oslo’da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü kararındaydı. Nobel Komitesi, merakla beklenen kararını açıkladı: 2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado’ya verildi.

María Corina Machado Kimdir?

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan eski Venezuela Ulusal Meclisi üyesi María Corina Machado, 7 Ekim 1967 doğumlu Venezuelalı siyasetçi, endüstri mühendisi ve insan hakları savunucusudur. Caracas’ta dünyaya gelen Machado, Andrés Bello Katolik Üniversitesi’nde mühendislik eğitiminin ardından kamu hizmetine yöneldi. 2002’de seçimlerin şeffaflığını savunan “Súmate” adlı sivil toplum kuruluşunu kurarak siyasi arenada yerini aldı.

2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekilliği görevinde bulunan Machado, Vente Venezuela Partisi’nin kurucusu ve ulusal koordinatörü olarak muhalefetin en etkili isimlerinden biri haline geldi. Demokrasi, özgür seçimler ve insan hakları konusundaki kararlı tavrıyla tanınan Machado, TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak listelendi.

2025 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen María Corina Machado, Venezuela’daki otoriter rejime karşı yürüttüğü barışçıl direnişle dünya kamuoyunun takdirini kazandı. Norveç Nobel Komitesi, ödülün Machado’ya “demokratik geçiş sürecine yaptığı katkılar ve halkın özgürlük mücadelesine öncülük etmesi” nedeniyle verildiğini açıkladı.

Daha önce Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü gibi uluslararası ödüllerle de onurlandırılan Machado, hem ülkesinde hem de dünyada barış, özgürlük ve direnişin sembolü olarak görülüyor.