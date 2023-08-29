Nohutlu Tepesi’nin Yozgat’ı en güzel seyredilecek nokta olduğuna bir kez daha dikkat çekmek istediklerini belirten YODES, amaçlarının şehir tanıtımında Nohutlu Tepesi’nin önemli noktalarından biri olduğunu vurgulamak istediklerini belirttiler.

YODES Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada; “Nohutlu Tepesi, şehrimizi en güzel seyredebileceğimiz bir alan. Burasının turistlik olması içinde çalışmalar yapılması şehre değer katacaktır. Teleferik bir ara gündeme gelmişti şuan ne durumda bilmiyorum. Nohutlu Tepesine cam balkon yapılabilir, yolu ışıklandırılabilir, tesisin basamak basamak bahçesine kapalı kameriye yapılabilir, malum çok rüzgârlı bir tepemiz. Hatta haftada bir gün tesiste canlı müzik olsa eminim çok ilgi çekecektir. Yemek olarak tesisi yeterli bulmuyorum. Neden biz Ordu Boztepe gibi ünlü olamıyoruz, bunun çalıştayı yapılmalı, gerekirse projeler yazılmalı ve Nohutlu Tepesi yoldan geçenlerin merak edeceği ve uğrayacağı bir yer haline getirilmeli. Aslında Nohutlu Tepe’nin önemini vurgulamak için kamp kurmak istedik, can güvenliği ve hava şartlarından dolayı kamp olayını iptal etmek zorunda kaldık. Bizler de şehrimizi seyrederek, çayımızı içip, türkülerle hoş vakit geçirdik. Gün batımını seyretmek için de güneşin doğuşunu seyretmek için de çok kıymetli bir yer. Biz YODES olarak bu şehirle ilgili her projeye destek vermeye hazırız. Şeh-i Yozgat Manzara Etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Gürel Beyefendiye, katılım sağlayan misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan