Manukyan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Manukyan kimdir? İşte detaylar…

MANUKYAN KİMDİR?

Türk iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Matild Manukyan, aristokrat bir aileden gelerek hayatına damgasını vurdu. 1914 yılında İstanbul’da doğan ve 17 Şubat 2001 tarihinde yine İstanbul’da vefat eden Manukyan, Türkiye Ermenisi kökenli bir iş kadını olarak tanınıyor.

Manukyan, babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan ve annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite'in kızı olarak aristokrat bir ortamda büyüdü. Notre Dame de Sion’u tamamladıktan sonra terzilik kariyerine adım atan Manukyan, eşinin ölümünden sonra oğlu ile tek başına kalmış ve sosyete terziliğine yönelmiştir.

İş hayatındaki dönüm noktası, Karaköy'de babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen bir genelev işletmesine ortak olmasıyla gerçekleşti. Bu ortaklık, Manukyan'ın genelev işletmeciliğine girişini işaret etti ve zamanla işlettiği genelev sayısı 37'ye ulaştı. Genelevlerden elde ettiği kazançları gayrimenkule dönüştüren Manukyan, bu stratejiyle ailesinden kalan mülklerin sayısını büyük ölçüde artırdı. Başarıları sayesinde 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller kazandı.

MAL VARLIĞI

Manukyan'ın 500 dairesi, 50 dükkânı, 4 hanı, 4 yazlığı, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 binası, 2 fabrikası, Kalamış'ta yatı, Fransa bankasında 150 milyon euro, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile oteli vardır.

Manukyan’ın tek varisi, ABD'de yaşayan oğlu Kerope Çilingir'dir. Ancak, Kerope Çilingir 5 Ağustos 2020 tarihinde 80 yaşında iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmiştir.