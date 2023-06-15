Eskişehirli doğa tutkunları Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi’nde yer alan Beşikderesi Şelalesi’nde mantar toplama etkinliği düzenledi. Hafta sonunu orada geçiren ekip, yaklaşık 7 kilometrelikte yürüyüş yaptı. Topladıkları mantarları kamp yaptıkları bölgede pişirip yiyen doğa tutkunları, güzel havanın tadını çıkardı. Gün sonunda ateş yakarak, başında sohbet eden grup, şehre dönerken çöp toplama etkinliği yaparak, çevrelerinde bulunan alanları temizledi. İHA