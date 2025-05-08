Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Akçay, meslek hayatına 1983 yılında Maliye Bakanlığı'nda Muhasebat Kontrolörü olarak adım attı.

Kamu maliyesi alanındaki kariyeri boyunca çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Akçay, 1990-1996 yılları arasında İzmir Defterdar Yardımcılığı, ardından 1996-2003 yılları arasında Manisa Defterdarlığı görevlerini üstlendi. 2003-2007 döneminde ise Balıkesir Defterdarlığı ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2007 genel seçimlerinde MHP’den Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Akçay, 23. Dönem’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev aldı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde yeniden Manisa Milletvekili olarak seçildi. Meclis’teki aktif siyasi kariyerini sürdüren Akçay, halen MHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.