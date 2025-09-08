K-pop tarzından ilham alan grup, 7 Şubat 2025'te yayınladıkları ilk tekli olan "Zamansızdık" ile çıkış yapmasıyla pop ve RnB tarzlarında müzik yapan kadın müzik grubu olarak tanınmıştır. Grubun hayranlarına "maniFAM" denilmektedir.

Gurup Nasıl Kuruldu?

Manifest, 2024 yılında Hypers'ın düzenlediği BIG5 Türkiye yarışmasındaki performanslarıyla 60 aday arasından elenerek Tolga Akış, Enes Abdulla ve eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül'den oluşan jüri üyelerinin kararıya seçilen 6 adayın bir araya getirilmesiyle kuruldu.

Müzikal Kariyerleri

Manifest, 7 Şubat 2025 tarihinde "Zamansızdık" adlı ilk teklisini dijital platformlarda yayınlayarak Türkiye müzik listelerine en yüksekten ve 19. olarak giriş yaptı. 16-17 Şubat 2025'te İstanbul Jolly Joker Arena'da gerçekleşen ilk konserlerinde Gülçin Ergül'ün de katılımıyla sahne aldılar.

Kendi İsimleriyle Festival Düzenlendi

Grup, kariyerinin erken dönemlerinde Türkiye'nin popüler televizyon şovlarına katılmış, Türkiye'nin on bir şehrinde turneye çıkmış, kendi isimlerini taşıyan bir festival düzenlemiştir.13 Haziran 2025 tarihinde yayınladıkları 11 parçalık Manifestival albümüyle beraber ilk 24 saatte "En Çok Dinlenenler" listesinde yer aldı. Ardından da küreselde 2025'in en iyi 25 albümü arasında gösterildi. Manifest, gurubu kariyerinin erken dönemlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 19 Temmuz 2025 tarihinde konser verdi.

Gündem Olan Yasal Sorunları

Grubun 6 Eylül 2025'te 18 yaş ve üzeri konserlerinde sergiledikleri performans, toplumun ahlakını bozduğu, çocukları ve gençleri kötü etkilediği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki aldı. Ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Eylül 2025'te ''Hayasızca Hareketler'' ve ''Teşhircilik'' (TCK 225) sebebiyle grup hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarz ve Gençlere Etkisi

Manifest grubu bir röportajında sahne estetiği, koreografileri ve konsept videolarıyla K-pop tarzını yerel sembollerle harmanlamış olduğunu belirtti. Yerli ve yabancı dergilerde ve programlarda yer aldılar.

Manifest Gurubu ve İsimleri

Sueda Uluca

22 Ağustos 2004'te İstanbul'da doğmuştur. Özyeğin Üniversitesi'nde İletişim ve Tasarımı bölümünde okumaktadır.

Hilal Yelekçi

20 Mayıs 2001'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. ''Pinkeu'' adıyla K-pop tarzında solo sanatçılık ve K-pop stili dans eğitmenliği yapmaktaydı.

Lidya Pınar

24 Haziran 2003'te İstanbul'da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okumaktadır.

Mina Solak

16 Mayıs 2000'de İzmir'de doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunudur. Dans kariyerine bale ve modern dans ile başlamış, ardından klip ve konserlerde profesyonel dansçı olarak yer almıştır.

Zeynep Sude Oktay

18 Nisan 2001'de İstanbul'da doğmuştur. Sahne adıyla Zoktay olarak da bilinir. Marmara Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okumaktadır. Profesyonel dansçıdır.

Esin Bahat

9 Ağustos 2000'de İstanbul'da doğmuştur. Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümü mezunudur. Uluslararası dans sporunda lisanslı olarak yarışmış, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olarak görev yapmıştır.