Manifest müzik grubu hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede; Ayça D., Esin B., Hilal Y., Lidya P., Mina S., Sueda U. ve Zeynep S.O. şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Grup üyelerinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince başlanacak.

Grup üyeleri, geçtiğimiz ay çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.