Kurban kesimi sonrası sıcak havaların da etkisiyle yeşil alanlarda mangal yapanlar artarken uzmanlar uyarıyor. Alevleri beyaz renkte, vatandaş yandığını hissetmiyor, yanan bir ortama tekrar o jellerden konunca bir anda bomba gibi patlıyor, güzel bir gün faciayla sonuçlanabiliyor. Halkımızın çok dikkat etmesi lazım, ağır yanıklar maalesef kliniğimizde çok miktarda oluyor" dedi.

Sıcak havalarla birlikte yeşil alanlarda piknik yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken mangal yapan kişiler de dikkat çekiyor. Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını kesen bazı vatandaşlar da kurban etlerini mangal yaparak değerlendirirken uzmanlar, mangal ateşi sırasında yaşanabilecek kazalar ve yanık durumlarına karşı uyarıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan da kısa sürede mangal ateşini yakmak veya ateşini artırmak amacıyla ek olarak kullanılan kimyasal ürünlerin faciaya yol açabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Turan, yanıklara ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını da belirtti.

“Maalesef ağır facialarla bize gelebiliyorlar"

Mangal yaparken yaşanan kazaların ciddi sonuçları olduğunu ifade ve uyarılarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Yazın bizlere, bu kliniklere çok miktarda mangal jeli patlaması geliyor. Alevleri beyaz renkte, vatandaş onun yandığını hissetmiyor fazla duman olmuyor, tekrar yanan bir ortama o jellerden konunca güzel bir gün; bir doğum günü kutlanacak veya ailecek bir yere gidilmiş bir anda faciayla sonuçlanabiliyor. Bu tarz ürünleri kullanırken halkımızın çok dikkat etmesi lazım, güzel gününüz kötü gün olmasın. Çocukların özellikle uzak tutulması, yanıcı bir ürün kullanırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ürünlerde tam bir standardizasyon olmayabiliyor o yüzden onları kullanırken dikkatli bir şekilde ve önlemler alınarak yapılması gerekiyor. Bazen orman yangınlarıyla da sonuçlanabiliyor. Güzel bir ortam yanabiliyor hem kendimize hem doğaya zarar vermeyelim. Ateş yakılan şeyin mutlaka kontrollü olması, çok fazla rüzgar olmaması lazım, yanmadı diye o jel kullanılacaksa kontrollü bir şekilde kullanılması, yanmadığından emin olduktan sonra ortama ek dozun konması gerekiyor. Beyaz alevi fark etmiyor vatandaş ekstra konduğu zaman da bir anda bomba gibi patlıyor. Ağır hasarlarla 4-5 kişi kliniklerimize gelebiliyor. Kliniklerimizde maalesef çok miktarda benzer hastalarımız var. Patlayıcı, yanıcı yağlar, benzin, tiner ortamlarında sigara kullanımı ve spiral dediğimiz kıvılcım, ateş üreten veya açık kabloların yol açtığı, güvelik unsurlarının ön planda olmadığı durumlarda maalesef ağır facialarla bize gelebiliyorlar. Molotoflar görüyoruz; bir eğlence yapılıyor bir anda o patlıyor çünkü üretimleri hepsinin aynı standartta olmayabiliyor, çok dikkat edilerek kullanılması lazım. Bir kısmı hafif oluyor, ağır yanıklar maalesef kliniğimizde çok miktarda oluyor. Mutlaka su çok önemli, ortamdaki enerjinin alınması için de ıslak bezlerle müdahale edilmesi ve çeşme suyunda tutulması vatandaş için ilk önlemler açısından önemli" dedi. İHA