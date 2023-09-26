Hafta ile ilgili yapılan hazırlıklar kapsamında Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından 10 günlük faaliyet programı hazırlandı.

Yapılacak faaliyetler hakkında açıklama yapan Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, “İslam’ın rahmet mesajlarını tüm topluma ve insanlığa ulaştırmak, zihinlere ve gönüllere nakşetmek için, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) Efendimizin üstün ahlaki vasıflarını ve çağlar üstü örnekliğini bütün insanlıkla buluşturmak için, İslam’ın hak ve adalet anlayışıyla yeryüzünü barış, selam yurduna dönüştürmek için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Sahip olduğumuz inanç, taşıdığımız emanet ve bulunduğumuz makam bunu gerektirmektedir” dedi.

“İŞİMİZ, VAKTİMİZDEN DAHA ÇOK”

Bireysel ve toplumsal bunalımların insanlığı kuşattığı ve manevi boşlukların ön plana çıktığı bir zamanda insanlığın zihin ve gönül dünyalarına hakkıyla rehberlik etmek zorunda olduklarını kaydeden Müftü Kayış, “İşimiz, vaktimizden daha çok. Bütün hocalarımızla birlikte milletimize daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bizler, gündelik oyalanmaların tahrip edici girdaplarında kaybolmadan yapılacak hizmetlere odaklanmak durumundayız. Algı, kulis ve dedikoduların tahrik edici bataklığına saplanmadan çalışmalarımıza kesintisiz devam etmek zorundayız. Bütün vaktimizi, enerjimizi yapmamız gerekenlere ve hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesine harcamak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK İMKAN SAMİMİYET”

Hâl dilini güçlendirmeye ihtiyacımız var. Hâl dilini diri tutmak için samimiyet ve hasbiliği merkeze almak gerekir diyen Müftü Kayış, Allah’a kulluk vazifesini yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun ve en büyük imkanın samimiyet olduğunu belirtti.

“AMACIMIZ NESİLLERE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKMAK”

Diyanet İşleri Başkanlığının taşradaki bir şubesi olarak, çocuklara, gençlere, aileye yönelik din ve eğitim hizmetleri alanındaki çalışmaları en ileri seviyeye getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Müftü Kayış, bu üç kesime yönelik faaliyetlerin, nesillere daha güzel bir dünya bırakma adına insanlık vazifesi, onları hakikat ve güzel ahlakla buluşturmak adına kulluk görevi olduğunu kaydetti.

“250 GENCE ÜCRETSİZ EĞİTİM”

Millet olarak en büyük imkan ve zenginliklerimizden birisi olan gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Müftü Kayış, “Gençlik çalışmalarında, bizlerin ve hocalarımızın dil, üslup ve yaklaşım başta olmak üzere birçok yönden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Öncelikle, gençlerimizin zihin ve gönül dünyalarına dokunacak etkili yöntemleri hayata geçirmemiz şarttır. Çağı ve gençleri yakalayabilmek için farklı okumalar yapmamız kaçınılmazdır. Gençlerin dünyası etrafında dolaşan farklı akım, yaklaşım ve ideolojileri öğrenmek ve ona göre tavır almak zorundayız. Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bu minval üzere erkek ve Bayanlara yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. İki kız bir erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursumuzda yaklaşık 250 gencimize ücretsiz hafızlık ve temel dini bilgiler eğitimi vermekteyiz” dedi.

DİNİMİZİN EŞSİZ DEĞERLERİNİ ÖĞRETMEYE GAYRET EDİYORUZ

Millet ve medeniyet değerlerimizi gelecek nesillere aktarma hususunda Kur’an kurslarımızın, bilhassa 4-6 yaş Kur’an kurslarımızın önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Müftü Kayış, şunları söyledi:“Buralarda yavrularımızı inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturuyoruz. Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri için onlara Kur’an-ı Kerim’in evrensel ilkelerini, Peygamber Efendimizin örnek ahlakını, dinimizin eşsiz değerlerini öğretmeye gayret ediyoruz. Rabbini, Peygamberini, Kitabını bilen, vatanını, milletini, ezanını, bayrağını seven insanlardan oluşan bir toplumumuz olsun istiyoruz. Fedakarca çalışan hocalarımızın gayretleriyle devam eden bütün bu hizmetlerimizde temel hedefimiz, İslam’ın hayat veren ilkeleri çerçevesinde insanlığa örnek olacak bir toplum ve milletimiz için güzel bir gelecek inşa etmektir. Bu bağlamda Sorgun İlçe Müftülüğü olarak yedi müstakil 4-6 Yaş Kuran Kursunda 35 sınıfta yaklaşık 550 öğrenciye 35 öğretici 20 yardımcı personelle anlattığımız değerlerimizi vermeye çalışıyoruz.” (Haber Merkezi)