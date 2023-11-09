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Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü, Filistinli Müslümanlara manevi destekleri belirtmek için öğrencilerle bir araya geldi.

Programda büyük bir zulme ve soykırıma maruz bırakılan Filistinliler için Fetih Süresi okunarak hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Program hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle Filistinli Müslüman kardeşlerimize manevi desteğimizi belirtmek için bir araya geldik. Büyük bir zulme ve soykırıma maruz bırakılan kardeşlerimiz için ‘Fetih Süresi’ni okuyarak yaşamını yitirenlere dualar ettik. Mazlumların ümidi olan asil milletimizin evlatlarıyla dünyanın her yerinde zulme uğrayan din kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Susmadık, susmayacağız” dedi.