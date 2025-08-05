Müfit Can Saçıntı Kimdir?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk televizyon ve sinema dünyasında özellikle “Mandıra Filozofu” serisiyle büyük ses getiren Saçıntı, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da birçok projeye imza atmıştır.

Asker bir babanın çocuğu olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim gören Saçıntı, ilkokulu yedi farklı okulda tamamladı. Ortaokulu Doğubayazıt’ta, liseyi ise İstanbul Kartal’da bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda sürdürdü ancak son sınıfta TRT’de çalışmaya başlayınca okulunu yarıda bıraktı.

Müfit Can Saçıntı Kaç Yaşında?

1968 doğumlu olan Müfit Can Saçıntı, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Uzun yıllardır medya sektöründe aktif olarak görev yapan Saçıntı, hem ekran önü hem de kamera arkasında üretkenliğiyle dikkat çekmektedir.

Müfit Can Saçıntı Nereli?

Çorum’un Sungurlu ilçesi doğumlu olan Müfit Can Saçıntı, memleketiyle olan bağını her zaman vurgulamaktadır. Anadolu kültürünü yansıttığı yapımları ve senaryoları ile bu köklü geçmişi eserlerine taşımayı başarmıştır.

Müfit Can Saçıntı'nın Kariyeri

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Müfit Can Saçıntı, ilk olarak Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Ardından çeşitli dergilerde gazetecilik ve editörlük görevlerinde bulundu. Senaryo yazarlığına 1990 yılında Levent Kırca'nın fenomen programı Olacak O Kadar ile adım attı. Bu projede yaklaşık on yıl boyunca yazarlık yaptı.

1993 yılında ATV'nin kuruluş sürecinde "developmen" ekibinde yer aldı. Aynı yıl Onat Kutlar’ın yönlendirmesiyle "Geldiler" isimli bir televizyon senaryosu yazdı. 1996 ve 2002 yıllarında sırasıyla Kanal 6 ve Kanaltürk’te Aranan Adam programlarını sundu.

Müfit Can Saçıntı'nın Yönettiği Ve Rol Aldığı Projeler

Saçıntı, özellikle 2013 yılında vizyona giren "Mandıra Filozofu" filmiyle geniş kitlelerce tanındı. Birol Güven’in senaryosunu yazdığı bu filmde hem yönetmenlik yaptı hem de başrol oynadı. Film büyük beğeni topladı ve ardından "Mandıra Filozofu İstanbul" (2015), "Yaşamak Güzel Şey" (2017) ve "Babamın Ceketi" (2018) gibi yapımlarla seriye katkı sundu.

Yönetmenlik yaptığı bazı projeler:

Mandıra Filozofu (2013)

Mandıra Filozofu İstanbul (2015)

Yaşamak Güzel Şey (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Maskeler de Düşer (2020)

Oyuncu olarak yer aldığı yapımlar:

Maskeler de Düşer (2020)

Babamın Ceketi (2018)

Yaşamak Güzel Şey (2017)

Mandıra Filozofu İstanbul (2015)

Mandıra Filozofu (2014)

Seksenler (2011)

Çocuklar Duymasın (2010 - 2012)

Senarist olarak katkı sunduğu bazı diziler:

Emret Komutanım (2005)

Arka Sıradakiler (2011 - 2012)

Zengin Kız Fakir Oğlan (2012)

Hayat Apartmanı (2007)

Şöhretler Kebapçısı (2004)

Ödüller Ve Başarılar

Müfit Can Saçıntı’nın yazdığı “Kahrolsun Şey” isimli senaryo, ABD’de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından Onur Mansiyonu ödülüne layık görüldü. Bu başarı, onun uluslararası alandaki yetkinliğini de gözler önüne serdi.

Müfit Can Saçıntı Öldü Mü?

Sosyal medyada ünlü oyuncunun öldüğüne dair çıkan haberler asılsızdır.