Mamak’ta Anma Töreni

Mamak Belediyesi, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümünü belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle kutladı. Programa Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ankara'nın Başkent Oluşu Bir Dönüm Noktası

Kürsüye “mesai arkadaşlarım” hitabıyla çıkan Başkan Veli Gündüz Şahin, Ankara’nın başkent oluşunun Cumhuriyet’in rotasını belirleyen bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye’nin egemenliğini uluslararası alanda tescillediğini hatırlatan Şahin, 13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen yasa ile Ankara’nın resmen başkent ilan edildiğini anımsattı.

13 Ekim’in Önemi

Şahin, Lozan Barış Konferansı ve 1923 Lozan Antlaşması ile millî sınırların onaylandığını, akabinde İsmet Paşa ve 14 milletvekilinin verdiği önergenin Meclis’ten geçmesiyle Ankara’nın başkent olduğuna dikkat çekti. Bu tercihin yalnızca bir şehir seçimi değil, Cumhuriyet’in kalbinin atacağı yerin ilanı olduğunu vurguladı.

"Ankara Yeniden Doğan Bir Milletin Simgesidir"

Konuşmasında “Ankara, bozkırın ortasında yeniden doğan bir milletin simgesidir” diyen Şahin, 13 Ekim 1923’ten bu yana kentin vatan ve Cumhuriyet sevgisinin sembolü olduğunu ifade etti. “Bu aziz mirasın emanetçileri olarak aynı kararlılıkla hizmet ediyoruz” sözleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Seğmenler Gösteri Yaptı

Törende Mamak Belediyesi Orkestrası, Cumhuriyet ve vatan temalı eserler seslendirdi. Başkan Şahin’in isteği üzerine “Ölürüm Türkiyem” çalınırken, alandaki personel ve vatandaşlar esere hep birlikte eşlik etti. Program, Ankara’nın tarihsel mirasını ve bağımsızlık ruhunu simgeleyen Seğmenlerin gösterisiyle son buldu.