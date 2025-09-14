Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sosyal medyada gündem olmasıyla merak konusu oldu. Veli Gündüz Şahin kimdir?

1963'te Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu.

İş insanı olan Şahin, siyasette çeşitli görevlerde bulundu.

Siyaset Hayatı

2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il Başkan yardımcısı olarak görev aldıktan sonra aynı yıl atamayla Mamak CHP İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

2003 yılında seçimle (CHP) Mamak İlçe Başkanı olarak 6 yıl boyunca ilçedeki siyasi faaliyetlere liderlik etti.

2007’de 7. sırada Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Belediye Başkanı Oldu

2009’da CHP Mamak Belediye Başkanı Adayı oldu.

2010 yılında 33. Kurultayda CHP parti meclisine girdi. 2 yıl parti meclisi görevinden sonra Şahin, aktif olarak alanda çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Uzun yıllardır Mamaklılar’a aktif olarak hizmet veren Şahin, sadece siyasetle sınırlı kalmayarak, çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve derneklerde görev aldı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine CHP Mamak Belediye Başkan Adayı olarak katılan Şahin, oyların %52,91’ini alarak Mamak Belediye Başkanı seçildi.

Aile Hayatı

Şahin, evli ve 3 çocuk babası.