Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından malullük aylığından yararlanmak isteyenlere yönelik bir görsel hazırladı.

Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, malullük aylığı için gerekli kriterler şöyle sıralandı:

En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul sayılan kişiler için 10 yıl şartı aranmıyor, yalnızca 1800 gün prim yeterli oluyor.

Malullük aylığı almak isteyenlerin işten ayrılmış olması şartı bulunuyor.

Bağ-Kur (4-b) kapsamındaki sigortalılar için ayrıca SGK’ya borç bulunmaması gerekiyor.

Malullük tespit işlemleri için başvuruların ise en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak yapılması gerekiyor.