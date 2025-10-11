Kira gelirlerinden noter ve tapu işlemlerine kadar birçok alanda dijital izleme sistemi devreye giriyor. Artık tüm kira ödemeleri banka veya PTT hesapları üzerinden yapılacak, stopaj kesintisi uygulanacak. Emekliler için mevcut istisnalar ise korunacak.

Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinde şeffaflığı artırmak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Buna göre, tutarı ne olursa olsun tüm kira ödemeleri yalnızca banka veya PTT’de açılacak özel hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek.

Tahsil edilen tutarlardan stopaj kesintisi yapılacak ve sistem sayesinde tüm işlemler dijital ortamda izlenebilir hale gelecek.

Yetkililer, bu adımın kira gelirlerindeki kayıt dışılığı azaltmayı ve vergi takibini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtiyor.

Emekliler İçin İstisna Korunacak

Tek gelir kaynağı sosyal güvenlik aylığı olan emekliler açısından mevcut istisna uygulaması devam edecek.

Emeklilerin kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri 47 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde stopaj kesintisi yapılacak, bu sınırın altındaki gelirler ise vergiden muaf tutulacak.

Yeni düzenlemeye göre, kira gelirlerinin banka veya PTT hesapları dışında tahsil edilmesi durumunda ev sahiplerine idari yaptırım uygulanacak.

Eksik tahakkuk eden vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Yüksek Harcama Yapanlar Mercek Altında

Yeni sistemle birlikte, bir yıl içinde 12 milyon TL ve üzeri harcama yapan kişilerin gelir ve gider farkları da yakından izlenecek.

Gelirleriyle harcamaları arasında %20 ve üzeri fark tespit edilen kişilerden, bu farkı açıklamaları istenecek.

Açıklamalar “özel gider bildirimi” adı altında yapılacak.

Kaynağını belgeleyemeyenler ise açıklayamadıkları tutar üzerinden vergilendirilecek.

Şans oyunlarından kazanılan paralar, gayrimenkul satış gelirleri ya da alınan borçlar kaynak olarak gösterilebilecek, ancak bu beyanların resmî kayıt ve belgelerle desteklenmesi zorunlu olacak.

Araç Satışına Yeni Harç Geliyor

Düzenlemeye göre, noterlerde yapılan sıfır araç tescilleri ile ikinci el satış ve devir işlemlerinden en az 1.000 TL “nispi noter harcı” alınacak.

Böylece mevcut istisnalar kaldırılacak ve araç devri işlemleri de daha sıkı bir mali denetime tabi olacak.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Yeni Dönem

Kanun teklifinde yer alan bu düzenlemeler, hem kira gelirlerinde hem de yüksek harcamalarda kayıt dışılığı önlemeyi hedefliyor.

Maliye, banka hareketleri, tapu kayıtları ve noter işlemlerini çapraz şekilde inceleyerek gelir-harcama farklarını tespit edecek.

Yeni sistemle birlikte, ekonomide şeffaflık ve dijital denetim dönemi resmen başlamış olacak.