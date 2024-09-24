Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayata veda etti. Acı haberi meslektaşı Fezi Altun, sosyal medya üzerinden duyurdu. Kavasoğlu'nun vefat nedeni henüz açıklanmazken, sevenleri ve meslektaşları bu kaybı derin bir üzüntüyle karşıladı.

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğan Alp Kavasoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sosyoloji ve felsefe diploması ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından organizasyon koordinatörlüğü yaptı ve daha sonra makyaj alanında kariyerine yön verdi. Kavasoğlu, 2010 yılında Trend Vision yarışmasında finalist olarak makyaj dünyasında adını duyurdu. Kendi tekniklerini geliştirerek birçok ünlü isimle çalışma fırsatı buldu.

KARİYERİ VE EĞİTİMLERİ

Türkiye'de makyaj denilince akla gelen isimlerden biri olan Kavasoğlu, mevsimsel renk analizi ve doku gibi konularda eğitimler vererek yeni nesil makyaj artistlerinin yetişmesine katkı sağladı. Son olarak Mehmet Tatlı Akademisi'nde eğitim ve sanatsal direktörlük yaparken, aynı zamanda Maybelline NY Türkiye'nin resmi makyaj sanatçısıydı.

Alp Kavasoğlu'nun cenazesi bugün İstanbul'daki Üsküdar Şakirin Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.