Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, "Bu ülkede huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz" dedi.

Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değeri olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu. (Alpaslan Demir)