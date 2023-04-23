Belediye Başkanlığı makamına oturan öğrenciler Yozgat’ta yapılmasını istediği çalışmaları ve hizmetleri birim müdürlerini arayarak iletti.

Mete Çağan Bilgiç ve Elif Azra Marancı daha sonra okulları için istedikleri çalışmaları Belediye birim müdürlerine iletti. Belediye Başkanı Celal Köse, öğrencilerin isteklerini tek tek not ederek yakından ilgileneceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Celal Köse makama koltuğuna oturan öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Köse burada yaptığı konuşmada; “Yozgat Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. “Bugün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103.yılını kutluyoruz. Tam bağımsızlığı için büyük bedeller ödemiş, ulus olma yolunda uzun yıllar mücadele etmiş, kahraman bir milletin gurur günü olan 23 Nisan’ı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarının teminatı olan kıymetli çocuklarımıza hediye etmiştir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara, Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak isterim .“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek Atatürk siz çocuklara olan güvenini ve inancını dile getirmiştir. Sizler daha çok çalışacak, daha çok öğrenecek ve gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Bugünün büyükleri olarak bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza barışın egemen olduğu, daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke bir dünya bırakmalıyız. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Mete Çağan Bilgiç ve Elif Azra Marancı Belediye Başkanı Celal Köse’ye çalışmalarında kolaylıklar dileyerek teşekkür etti. Alpaslan Demir