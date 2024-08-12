Diyarbakır doğumlu Mahsun Kuruçay, Türkiye'nin iş dünyasında önemli bir profil çizen bir isim olarak dikkat çekiyor. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde gerçekleştirdiği çeşitli iş faaliyetleriyle ekonomik anlamda önemli bir etki yaratan Kuruçay, 2017 yılında Osmanlı Ocakları'nın başkanı olarak medyanın ilgisini çekmişti. Ancak, aynı yıl suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla başlatılan bir operasyon sonucu 13 ay cezaevinde kalmış ve 2018 Ağustos'ta tahliye edilmiştir. Cezaevi süreci ve sonrasındaki gelişmeler, iş dünyasında ve toplumda geniş yankı uyandırmıştır.

Kuruçay, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra, Ege Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini de üstlenmiş ve bu pozisyon aracılığıyla bölgesel ekonomik gelişimi desteklemeyi hedeflemiştir. Son yıllarda, Bayram Olgaç cinayetiyle yeniden gündeme gelen Kuruçay’ın adı, uluslararası alanda geniş bir etki yarattığı yönündeki iddiaları da güçlendirmiştir. Resmi kaynaklara göre, Kuruçay’ın yıllık mali gücünün 2 milyar Euro’yu aştığı belirtilmektedir.

İZMİR CİNAYET BÜROSU'NUN BAŞARISI

3 Nisan tarihinde İzmir'in Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen cinayet vakasında Bayram Olgaç, kimliği belirsiz bir kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştır. Ambulansla hastaneye kaldırılan Olgaç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İzmir Cinayet Büro dedektifleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayeti araştırmaya başlamış, titiz bir çalışma sonucu şüpheliler C. Ö. ve Z.A.’yı yakalamıştır. Şüphelilerden R.Z. tutuklanırken, C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

CİNAYETİN ARKA PLANI VE KURUÇAY’IN ROLÜ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cinayetin aslında Bayram Olgaç’ın hedef olmadığı, yanlışlıkla öldürüldüğü belirtilmiştir. Gerçek hedefin Yasin Seven olduğu iddia edilmiştir. Yasin Seven’in Kuruçay Çetesi ile alacak verecek sorunu yaşadığı ve cinayetin bu anlaşmazlık nedeniyle işlendiği öne sürülmüştür. Mahsun Kuruçay’ın çetesi, tefecilik ve çeşitli suçlarla anılan tartışmalı bir isim olarak kayıtlara geçmiştir.

Cinayet, Kuruçay’ın çetesi tarafından Yasin Seven’i hedef alacak şekilde planlanmış ancak yanlış kişiye yönelik bir saldırıya dönüşmüştür. Osman Sucu'nun cinayeti işleyen zanlıya işi ihale ettiği, fakat zanlının yanlış kişiyi öldürdüğü anlaşılmıştır. Osman Sucu, yakalanarak tutuklanmıştır.

İzmir Cinayet Bürosu dedektifleri, cinayetin tüm yönlerini aydınlatmak ve suçluları adalete teslim etmek için delil toplama çalışmalarına devam etmektedir. Başarılı dedektiflerin, Osman Sucu’ya işi ihale eden ve esas azmettiriciyi bulması an meselesi olarak değerlendirilmektedir.