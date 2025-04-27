GAİN’de ikinci sezonu yayınlanan Mahsun J dizisine yeni katılan Şehrazat karakteri dikkat çekti. Şehrazat’ı canlandıran Eda Akalın'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı ve GAİN platformunda ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan Mahsun J dizisi, yeni karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Dizinin son bölümlerinde hikâyeye dâhil olan Şehrazat Hanım, izleyicilerin merakını cezbetti.

Gizemli tavırları ve hikâyedeki etkili konumuyla dikkat çeken Şehrazat karakteri, dizinin dinamiklerini değiştirdi. Şehrazat’a başarılı oyuncu Eda Akalın hayat veriyor. Yapım ekibi, karakterin derinliğini ve hikâyeye kattığı yeni solukta Eda Akalın’ın performansının büyük rol oynadığını belirtti.

EDA AKALIN KİMDİR?

18 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul’da doğan Eda Akalın, eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık ve Sosyoloji bölümlerinde tamamladı. Oyunculuk kariyerine, eğitim aldığı Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde sahnelediği bir tiyatro oyunuyla ilk adımı attı.

Craft Oyunculuk Atölyesi’nde profesyonel eğitim alan Akalın, Eric Morris, Stanislavski ve Meisner gibi oyunculuk tekniklerinde uzmanlaştı. Erasmus programı kapsamında bir süre Amsterdam’da bulunan genç oyuncu, Türkiye’ye dönüşünde kısa film, uzun metrajlı film, dizi ve reklam projelerinde aktif rol aldı. Disiplini ve yeteneğiyle dikkat çeken Akalın, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.