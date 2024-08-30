Wikipedia (Vikipedi)’de yer alan bilgilere göre, Mahmut Yıldırım ya da bilinen ismiyle Yeşil veya Ahmet Demir (d. 3 Mayıs 1953 Yenidal, Solhan, Bingöl), Zaza asıllı Türk istihbaratçı ve kontrgerilla. Mahmut Yıldırım ya da kod adıyla Yeşil her ne kadar öldüğü haberi verilse de bazı komplo teorisyenlerince öldüğü kabul edilmeyen biridir. Nitekim halk arasında dolaşan iddialara göre Yeşil; öldüğü haberinin gelmesinden birkaç saat sonra Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Aydoğan'ın evine gizlice girmiş, Aydoğan içeri girdiğinde bir koltukta oturur vaziyette onu beklediğini görmüş ve aralarında geçen kısa diyalogdan sonra tekrar sırra kadem basmıştır.

MAHMUT YILDIRIM KİMDİR?

Gerçek adı Mahmut Yıldırım olan ve kamuoyunda "Yeşil" veya "Ahmet Demir" kod adlarıyla bilinen Zaza asıllı Türk istihbaratçı, 3 Mayıs 1953'te Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyünde dünyaya geldi. Yıllarca hem istihbarat hem de kontrgerilla faaliyetlerinde adı geçen Yeşil, ölüm haberlerine rağmen hâlâ hayatta olduğuna dair komplo teorileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Yıldırım, bu görevin ardından MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) bünyesine katıldı. Dört yıl sonra, farklı bir isimle anılmaya başladı ve PKK'lı gibi giyinerek operasyonlara katıldı. Güvenlik güçleri tarafından tanınması için ise "yeşil fular" takıyordu.

Abdullah Öcalan'a yönelik bir suikast planına dahil olan Yıldırım, görevden alınmasına isyan edince vatan haini ilan edildi ve ülkeden ayrıldı. 1996'da Şam'da bulunduğuna dair raporlar olmasına rağmen, o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Susurluk kazası sonrası ortaya çıkan bilgiler, Yıldırım'ın birçok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Yeşil'in öldüğünü açıklasa da, kısa bir süre sonra Akın Birdal suikastıyla bağlantılı olarak yeniden gündeme geldi.

Yeşil, istihbarat dünyasında çeşitli sahte kimlikler kullanarak faaliyetlerine devam etti. Güneydoğu'da "Sakallı" adıyla tanınan Yıldırım, JİTEM subayı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesi de dahil birçok faili meçhul cinayetle ilişkilendirildi. Yıldırım'ın, Sabancı suikastı sanığı Mustafa Duyar'ı Türkiye'ye getiren ekipte yer aldığı da iddialar arasında.

Yeşil'in adının, Susurluk çetesi tarafından tahsilat amacıyla kullanıldığı da biliniyor. Pek çok iş insanından tehdit yoluyla para toplandığı ve bu süreçte Yeşil adının korkuyla anıldığı belirtiliyor. Faili meçhul cinayetlerin zanlısı olarak adı sık sık geçen Yıldırım'ın, Musa Anter, Tarık Ümit ve Behçet Cantürk gibi isimlerin öldürülmesiyle de bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

YAŞADIĞINA DAİR İDDİALAR

Yıllardır hakkında çeşitli söylentiler dolaşan Yeşil'in yaşadığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Korkut Eken ve Şamil Tayyar gibi isimler, Yeşil'in hâlâ hayatta olduğunu öne sürerken, son olarak OdaTV'de yer alan bir haberde Yeşil'in Suriye'nin İdlib kentinde görüldüğü iddia edildi. Latif Şimşek ise bir canlı yayında, Yeşil'in kendisine mesaj gönderdiğini ve estetik operasyon geçirdiğini söylediğini iddia etti. Tüm bu iddialara rağmen, Mahmut Yıldırım'ın izi uzun süredir bulunamıyor.

POPÜLER KÜLTÜRDE YERİ

Yeşil, Türk televizyon dizilerinde de yer buldu. "Sağır Oda" dizisinde "Cenap Dursun" adlı bir istihbaratçı olarak sembolize edilen Yıldırım, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde ise "Kara" karakteriyle temsil edildi. Dizideki bazı sahneler, kamuoyunda Yeşil'in gerçek ölümüne dair spekülasyonlara yol açtı.

HAKKINDA

Oğlu Murat Yıldırım 2009 yılında Yeşil-Savaşçı Yeşil adlı bir kitap yazmıştır. Kitapta babasının hayat hikâyesini, katıldığı operasyonları anlatmış Yeşil hakkında merak edilen soruları cevaplamıştır