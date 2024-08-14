1971 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğan Mahmut Dal, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de burada tamamladı. 1992 yılında Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden mezun olan Dal, eğitim hayatını Saimbeyli'de sürdürdü.

Mezuniyetinin ardından 1992-2000 yılları arasında Saimbeyli'de vekil öğretmen olarak görev yaptı. Bu dönemde eğitim sektöründe önemli bir deneyim kazandı. 2000-2024 yılları arasında özel sektörde çeşitli görevlerde bulunarak deneyimini artıran Dal, 2005 yılında Saimbeyli Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaya başladı. 2014-2024 yılları arasında Saimbeyli Belediyesi'nde Fen İşleri Müdür Vekili ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vekili olarak görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Saimbeyli Belediye Başkanı seçilen Mahmut Dal, son olarak AKP'ye geçtiğini açıkladı.

Mahmut Dal, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahmut Dal’ın hem yerel yönetim hem de özel sektördeki deneyimleri, siyasi kariyerinde önemli bir rol oynamış ve bu geçişin ardında güçlü bir profesyonel geçmişin yattığı görülüyor.