Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye gündeminde son günlerde sıkça araştırılan isimlerden biri haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği 2 buçuk saatlik görüşme sonrası, Abbas'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Bu önemli buluşmada, Filistin için kalıcı ateşkes ve barış adımları ele alındı.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'DE

Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Konuşmasında, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırıları dünyaya anlatmayı hedefliyor. Abbas'ın bu önemli ziyareti, Filistin meselesine dair uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha Türkiye üzerinden çekecek.

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

15 Kasım 1935'te Filistin'in Safed şehrinde doğan Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucularından ve mevcut Filistin Devlet Başkanıdır. Abbas, ilk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti. Suriye'de ve Moskova'da hukuk eğitimi gördü ve Şam Üniversitesi'nden mezun oldu. Doktora tezinde, siyonizmin Filistinli bakış açısıyla tarihini ele aldı.

1980'lerin ortasında ülkesine dönen Abbas, Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nde önemli görevler üstlendi. 1970'li yılların sonlarından itibaren "iki devletli çözüm" fikrini savunan Abbas, 1990'larda Oslo Anlaşmaları'nda aktif rol aldı. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü oldu, ancak Oslo Anlaşmaları'ndaki tutumunu eleştirdiği bilinir.