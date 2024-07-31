Mahmud Abbas, 15 Kasım 1935 tarihinde İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in Safed şehrinde dünyaya geldi. 1948 yılında İsrail’in kurulmasıyla birlikte ailesiyle beraber mülteci durumuna düştü ve Suriye’ye göç etti. Eğitimine burada devam eden Abbas, Şam Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ardından Moskova’da eğitimine devam ederek, doktora çalışmasını siyonizmin Filistinli bakış açısıyla tarihi üzerine yaptı.

Mahmud Abbas, 1980'li yılların ortalarında Arap ülkelerinde başarılı bir iş insanı olduktan sonra Filistin'e döndü. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurucularından biri olarak Yaser Arafat’ın yakın çalışma arkadaşı oldu. 1970'li yıllardan itibaren İsrail'le diplomatik yakınlaşma adımları atarak, "iki devletli çözüm" fikrini savundu. 1990'larda Oslo Anlaşmaları'na aktif olarak katıldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün genel sekreteri olarak görev yaptı.

Abbas, Arafat'ın Oslo Anlaşmaları'ndaki tutumunu eleştirerek, barış sürecine yönelik farklı bir yaklaşım benimsedi. İkinci İntifada’nın başlamasından sonra intihar saldırılarına karşı duruş sergileyerek, Arafat’tan belirgin bir şekilde ayrıştı. Ilımlı bir politikacı olarak İsrail ve ABD ile diyaloğu sürdürme çabasında oldu.