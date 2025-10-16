İLAN

T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/510 Esas

Davacılar vekili Av.Alparlsan Çalışkan tarafından davalılar aleyhine açılan Yozgat İli Sorgun Çayözü Köyü 114 ada 6 parsel, 113 ada 1 parsel, 113 ada 4 parsel, 112 ada 2 parsel, 114 ada 4 parsel, 108 ada 206 parsel, 144 ada 2 parsel, 122 ada 113 parselsayılı taşınmazlarla ilgili Ortaklığın Giderilmesidavasında,

Mahkememizce davalılar Hatice Pılgır ve Özdemir Ünal' ın dava dilekçesinde belirtilen adresinedavetiye çıkarılmış olup, tebligatın yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir

Durusma Günü: 18/11/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.