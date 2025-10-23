İLAN

T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2025/45 Ort. Gid. Satış

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/1299 E. 2024/286 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Yaşar Karaca için yurt içi tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Yaşar Karaca' nın hissedar olduğu aşağıda yazılı bulunan taşınmaz Memurluğumuzca satılacaktır. Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur. Taşınmazın; 1. Satış Günü: 24/02/2026 - 2. Satış Günü : 24/03/2026 KDV oranı %10'dur.Satış Yeri : Uyap E-satış Portal

1.Taşınmaz: Yozgat ili Sorgun İlçesi Agahefendi Mahallesi 23 ada 12 parsel, Avlulu Kerpiç İki Ev vasıflı, 323,51 m2,Tespit Edilen Değeri : 840.275,00-TL