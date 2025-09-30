İLAN

T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2025/45 Ort. Gid. Satış

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/1299 E. 2024/286 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Yaşar Karaca, Serkan Sarı, Selim Sarı, Pelin Sarı için yurt içi ve yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1.Taşınmaz: Yozgat ili Sorgun İlçesi Agahefendi Mahallesi 23 ada 12 parsel, Avlulu Kerpiç İki Ev vasıflı, 323,51 m2,Tespit Edilen Değeri : 840.275,00-TL

2.Taşınmaz: Yozgat ili Sorgun İlçesi Yazlak Mahallesi 245 ada 61 parsel, tarla vasıflı, 1.975m2,Tespit Edilen Değeri : 2.468.750,00-TL

Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.