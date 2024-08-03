Mustafa Mahir Kaynak, 1934 yılında Gaziantep'e bağlı Kilis'te doğdu. İlk eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1948'de Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. 1953 yılında Kara Harp Okulu'nu beşincilikle bitirdi ancak 1957'de üsteğmen rütbesiyle askerlikten ayrıldı.

1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kaynak, aynı fakültede asistan olarak görev yapmaya başladı. 1971 yılında doçent unvanını aldı. Bu dönemde, Madanoğlu cuntasının devrilme sürecinde devlet tarafından istihbarat elemanı olarak görevlendirildi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ekonomik İşler Daire Başkanlığı'na kadar yükseldi. 1980 Askeri Darbesi'ne kadar süren bu görevinden 1981 yılında emekli oldu.

Emekliliğinin ardından, 1982 yılında Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak atanmış ve profesör unvanını almıştır. 1989 yılında Gazi Üniversitesi'nden emekli olmuştur. Deniz Ülke Arıboğan'ın babası ve eski basketbolcu Lutfi Arıboğan'ın kayınpederi olarak da tanınmaktadır.

Mahir Kaynak, 14 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. Kaynak'ın "Uluslararası Eksende Terör ve Türkiye", "Erdoğan Operasyonu", "Başımıza Çuval Geçirenler", "Dünyayı Kimler Yönetiyor" ve "Yeni Dünya Düzeni" gibi eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, otobiyografik hatıralarını içeren "Yel Üfürdü Su Götürdü" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Mahir Kaynak Kaç Yaşında?

Mahir Kaynak, 1934 yılında doğmuş olup, 14 Şubat 2015'te 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Mahir Kaynak Nereli?

Mahir Kaynak, 1934 yılında Gaziantep'e bağlı Kilis'te doğmuştur ve Kilislidir.

Mahir Kaynak Mesleği Nedir?

Mahir Kaynak, Türk asker, iktisatçı, yazar ve istihbarat analizcisidir.