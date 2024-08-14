Mahfi Eğilmez, ekonomi ve kamu yönetimi alanında geniş bir deneyime sahip tanınmış bir isimdir. İstanbul'da dünyaya gelen Eğilmez, eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iktisat ve maliye bölümlerinde başlayarak, Gazi Üniversitesi'nde 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Kamu hizmetine Maliye Müfettiş Muavini olarak adım atan Eğilmez, bu süreçte Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda yer aldı. 1997 Temmuz'unda Hazine Müsteşarı olarak atandı, ancak aynı yılın Aralık ayında istifa ederek kamu görevinden ayrıldı.

Hazine'deki görevleri sırasında, Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.) ve TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurullarında, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyeliğinde bulundu ve Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda guvernör vekilliği ve guvernörlük yaptı.

Kamu sektöründen ayrıldıktan sonra özel sektörde danışmanlık, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği gibi görevlerde bulunan Eğilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca, Yeni Yüzyıl ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı ve CNBCe ile NTV televizyonlarında ekonomi yorumları yaptı.

Hitit uygarlığının tanıtımına katkılarından dolayı Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyeleri tarafından fahri hemşehrilikle ödüllendirilen Eğilmez, Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçilmiştir. Şu anda Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir ve yazıları, bu blogda ve aylık İktisat ve Toplum Dergisi'nde yayınlanmaktadır.