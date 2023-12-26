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Ankara’nın Çankaya ilçesi Fidanlık Mahallesi’nde 4 katlı binanın giriş katında yaşayan H.S.’nin (76) dairesinden gelen kokular üzerine apartman sakinleri birçok kez şikayetçi oldu. Gelen ihbarlar üzerine birçok kez boşaltılan ev kısa süre sonra tekrar çöp ev haline dönüştü.

Kalçasını kırması ile evde yatalak halde kalan yaşlı kadının dairesinden gelen kokuların artması sonrası bina sakinleri çareyi apartmana pankart asmakta buldu. “Dikkat, bu binada çöp ev vardır. Siz de çöp evli bir binada yaşamak ister misiniz” yazılı pankartın önünde toplanan apartman sakinleri açıklamada bulundu.

H.S.’nin hiçbir akrabasının gelip bakmadığını aktaran Apartman yöneticisi Aşır Altuğ, “Ortalama 3 yıldan beri burada çok zor durumlarda yaşıyor. Defalarca ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat ettik. Geldiler, evleri temizlediler ama artık kadının burada yaşayabilme şansı kalmadı. Çünkü hijyen diye bir şey yok. Burada kokudan apartmana girilemiyor. Kadının akli dengelerinin yerinde olup olmadığının hakkında bir bilgimiz de yok. Yaşam şartlarına baktığınız zaman durumlar ortada. Herkesin burada sağlığı ciddi derecede endişeli iş yerlerine giremiyoruz. Buna acil olarak bir çözüm bekliyoruz. Kadını şu anda kalçası kırık yerde yatıyor. Her taraf pislik içerisinde hiç sahip çıkanın yok” dedi.

H.S.’nin evindeki çöpleri 6 kere boşalttırdıklarını ve haftanın belirli günlerinde yaşlı kadına yemek götürdüğünü belirten Fidanlık Mahallesi Muhtarı Cevriye Kaya, “Teyzemiz kalçasını kırdı ve şu an yatalak bir şekilde yatıyor. Bina sakinleri olarak da en son çözümü bu şekilde bulmuşlar. Buradan devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok kötü bir şekilde çişler içinde yatıyor. İçeride kediler de var. Bina yöneticisi müracaatta bulundu. Bizler de daha önce ilgili kurumlarla görüştük, dilekçeleri de verdik” diye konuştu.

Yaşlı kadının dairede kiracı olarak kaldığını ve ev sahibine kira ödemediğini dile getiren Kaya, “Sağlık ekipleri geldiğinde diyorlar ki vasisi olması gerekir. Oğlu ve yakınları da vasi olmak istemiyor. Daha önce kendisi galiba Kurtuluş ve Huzur Partisi diye bir parti kurmuş. Annemin geçmişiyle ilgili sıkıntıları olabilir, biz onların borçlarını karşılamak istemiyoruz diye vasi olmak istemiyoruz diyorlar. Sağlık ekipleri de geldiğinde vasi olmadan alamayız, hastaneye götürdüğümüz zaman sürekli onu takip edecek birisi lazım diyor” ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin daha öncesinde ev içinden 70 tane kedi çıkardıklarını aktaran Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Sonrasında da bir 30 kedi daha alındı. Şu an içeride yine kediler var ama kolilerden içeri girdiğimde kolilerden yani 5 kedi daha var. Yetkiler herkese sesleniyorum, lütfen teyzemize sahip çıkın. Bu şekilde ölüme terk edilmemesini istemiyoruz. Bu tepki veren arkadaşlar karşı binalarda oturan insanlar. Teyzeye hiç kimse bir çorba getirmiyor. Çünkü içeri girilip çorba verilecek durumda değil. 5 litrelikleri bidonları kesip bu şekilde koymuş ve çiş havlu kağıtlara da kakalar yapılmış. Ben girdiğimde ellerime bulaştı. Kendisi de çiş yapmış, çırılçıplak yatıyor. Mahalleliden bazıları tepki veriyor. Ama kimsenin girip de içeri bir tas çorba veren yok".