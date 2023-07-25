Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Halk sağlığımızı önemsiyoruz. Mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.

Sarıkaya Belediyesi uzman personeli ve araç filosu ile ilçenin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların bu konuda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilirken, rögarlar, besihaneler, havuzlar, fosseptikler ve sazlık alanlar da düzenli olarak ilaçlanıyor.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilaçlama çalışmalarını yaz aylarında gündüz ve gece programı şeklinde yürüttüklerini belirtti.

Sivrisinek ve karasineklerin larva üretmesine elverişli; rögarlar, besihaneler, havuzlar, fosseptikler, dere yatakları, gölet, ağzı açık su deposu, çöp alanları ve sazlık alanların ilaçlanmasını aksatmadan düzenli olarak sürdürdüklerini ifade eden Başkan Açıkel, “Belediye olarak her zaman yaptığımız hizmetlerde standartları yakalayarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermenin çabasındayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve huzurudur” dedi. Alpaslan Demir