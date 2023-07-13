Sarıkaya’da yürütülen çalışmalar tam gaz devam ediyor. İlçede bulunan Bahçelievler Mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) sel taşkın kanalı ıslahı çalışması sürerken Beyazıt Mahallesinde ise Camii yapımı işi başlatılıyor. Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesinde de park yapımına start verildi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Açıkel açıklamasında, “Bahçelievler Mahallesi DSİ sel taşkın kanalı ıslahı çalışması devam ediyor. Beyazıt Mahallemize Camii yapımı işine başlıyoruz inşallah. Arazi tesviyesinden sonra projenin uygulanmasına başlanacak. Ayrıca Fatih Mahallemize de park yapımına başladık. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan