Hayırsever iş insanlarımızdan Kadir Sarpdağ’ın öncülüğünde, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürü yeniden yaşatıldı. Mevlana Mahallesi’nde verilen ve yaklaşık 2 binin kişinin katıldığı iftar yemeğinde; aynı mahallede oturup birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada buluştu. Kadir Sarpdağ, mahalle sakinleri ve esnafların katkılarıyla ilki gerçekleştirilen bu geleneğin bundan sonraki dönemlerde de yaşatılacağını söyledi.

Boğazlıyanlı hayırsever iş insanlarından, birlik ve beraberliklerin, paylaşma ve yardımlaşmanın öncülerinden Kadir Sarpdağ, mahalle ve esnafların katkılarıyla bu kez Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden 2 bine yakın insanı aynı sofrada buluşturdu.

Unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden yaşatan ve mahalle sakinlerini bir araya getiren iftar programı etkinliğine; mahalle sakinlerinin yanı sır; bürokrasi, iş dünyası, STK ve Dernek Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Mevlana Mahallesi meydanında kurulan iftar yemeğinde, aynı mahallede oturup, birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada buluşuldu.

Birlik beraberlik içerisinde oruçlarını açarak iftar etmenin güzelliği ve keyfini yaşayan mahalle sakinleri davetliler, organizasyonu düzenleyen başta Kadir Sarpdağ ile emeği ve katkıları geçen herkese teşekkür ettiler. İftar sonrası ikram edilen çaylarla sohbet etme fırsatı bulan katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirdiler.

Cadde üzerine kurulan iftar sofrasında 7’sinden 70’ine mahalle sakinleri ve ilçe halkını misafir eden Kadir Sarpdağ ve arkadaşları, “Bizim en mutlu olduğumuz an, hemşehrilerimizle paylaştığımız andır. Davetimize ve gönül soframıza gelip misafir olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin ayyuka çıktığını, bölüşmenin, paylaşmanın en güzel örneklerinden birisinin yaşandığını belirten Sarpdağ, inşallah bu tür organizasyonları sık sık yaparak unutulmaya yüz tutmuş geleneğimizi de yaşatmış olacağız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi