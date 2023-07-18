Başkan Kabayel, bu konuyla ilgili öğretmenlerin beklentilerini hatırlatarak, MEB’in bu durumda olan öğretmenlerimizin talebine kayıtsız kalmamasını ve öğretmenlerimizin mağduriyetini giderecek düzenlemeyi bir an önce yapmasını dile getirdi.

Kabayel yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi hem il içi hem de iller arası tayinlerde hizmet süresi hesabında 30 Eylül tarihi baz alındığı için kendilerinden kaynaklanmayan çeşitli nedenlerle göreve geç başlamak durumunda kalan öğretmenlerimiz yer değişikliği talebinde bulunamayacak ve yaklaşık bir yıl daha eski görev yerinde çalışmak zorunda kalacaklardır. Türk Eğitim-Sen olarak mağduriyetlerin yaşanmaması için hizmet süresi hesabında 31 Aralık tarihinin baz alınmasını istemiş ve MEB’e konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunmuştuk” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi