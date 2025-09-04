Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Büyüközlü köyünde düzenlenen düğünde eğlence, tehlikeli anlara sahne oldu. Düğüne katılan bir grup erkek, kadın yöresel kıyafetleriyle pikap kasasına çıkarak halay çekmeye başladı. Eğlencenin doruğa çıktığı sırada bazı davetliler tabancalarını çıkararak havaya art arda ateş etti.

O anlar bir davetlinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, havaya sıkılan kurşunlara rağmen çevredeki vatandaşların eğlenceye devam ettiği görüldü. Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tehlikeli davranış büyük tepki topladı.

Tokat’ta son dönemde artan düğünlerde silah kullanımına dair çağrılar sürerken, bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Her an birine kurşun isabet edebilirdi” diyerek yaşanan sorumsuzluğa isyan etti. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlatması bekleniyor.