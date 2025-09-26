Vatandaşlar, “Maden ocağında yaşamını yitiren Orhan Maskar kimdir?” sorusuna yanıt ararken, Maskar’ın maden emekçiliğine adanmış yaşam öyküsü merak ediliyor

Zonguldak’ta meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Orhan Maskar’ın ismi, Türkiye’nin dört bir yanında yankı buldu. Sosyal medyada ve haber platformlarında vatandaşlar, “Maden ocağında yaşamını yitiren Orhan Maskar kimdir?” sorusunu soruyor; ardında bıraktığı hayat hikâyesini ve mücadelesini öğrenmek istiyor.

Orhan Maskar Kimdir?

Zonguldak’ın Karadon Müessesesi’nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Orhan Maskar, maden emekçiliğinin zorlu şartlarında yıllarını geçirmiş bir işçiydi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı çeşitli müesseselerde görev yaptı.

Zonguldak’ın yerel halkı arasında sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Orhan Maskar’ın vefatı, hem ailesinde hem de madenci camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Göçüğün meydana geldiği anlarda görev başında olan Maskar’ın, göçük altından cansız bedenine ulaşılması madencilik sektöründeki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.