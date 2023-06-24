Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Polat, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın öncüsü OSB'lerin gelişmesi, üretim, istihdam ve ihracat imkânlarının artması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

OSB'lerin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyen Polat, “Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla OSB'mizde üretim ve istihdam daha da artacaktır. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır” dedi.

Yapılan toplantıda Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik projeler görüşüldü. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.

CAMİ İNŞAATINI İNCELEDİ

OSB Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Vali Polat, cami inşaatında incelemelerde bulundu.

OSB yerleşkesindeki cami inşaatında incelemede bulunan Vali Polat, "Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile camimizi en kısa sürede tamamlayıp ibadete açacağız" dedi. Melike Aslı Arslan