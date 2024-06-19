Türkiye'nin EURO 2024 macerası görkemli bir şekilde başladı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle merhaba dedi.

Gürcistan'ı 3-1 yenerek 3 puan kazanan A Milli Futbol Takımı, büyük bir zafer elde etti.

ARDA GÜLER VE MERT MÜLDÜR'DEN TARİHİ KATKI

Maçın yıldız isimleri, annesi Yozgatlı olduğu bilinen Arda Güler ve babası Yozgatlı olan Mert Müldür, A Milli Takım'a tarihi bir zafer yaşattı. İki Yozgatlı futbolcu, maçın ardından duygularını ve değerlendirmelerini paylaştı.

MERT MÜLDÜR: "BU TAKIM HAK ETTİ"

Mert Müldür, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. Önümüzde iki maç var ve bu maçlarda da en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Gol anında başka bir seçenek kalmamıştı, vurmam gerekiyordu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçtan sonra çok güzel eğlendik ama yarından itibaren tüm konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirmemiz lazım. En önemli olan 3 puanı almaktı, hedefimize ulaştık. Artık inşallah güzel gollerimize devam ederek sizleri sevindirebiliriz. İlk gol sonrası yaşadığımız 10-15 dakikalık konsantrasyon kaybını analiz edip dersimizi çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.

ARDA GÜLER: "HAYALİNİ KURUYORDUM"

Arda Güler ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz bir sevgi var, ben de bu sevginin karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra bu şutları çok çalışıyorum ve Ancelotti hocam da bana mesaj attı, desteğini gösterdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı, umarım böyle devam eder. Kişisel başarılarla ilgilenmiyorum. Ancelotti hocamızın mesaj attığını gördüm, Real Madrid'den birkaç oyuncunun da mesaj attığını gördüm. Şimdi tam cevap veremedim çünkü duş alıp buraya gelmem gerekiyordu. Hocamız maçtan önce bana mesaj atmıştı, beni çok iyi motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti, iyi ki varlar. Gürcistan'ın ilk turnuvasıydı, onlara saygı duymamız gerekiyor. Tarihimizde Portekiz'e karşı resmi maçlarda hiç galip gelememişiz, umarım bu da bir ilk olur."

Bu tarihi galibiyetle A Milli Takım, EURO 2024'teki iddiasını ortaya koydu. Önümüzdeki Portekiz maçı için hazırlıklar devam ederken, futbolcuların yüksek motivasyonu ve takım ruhu ise dikkat çekti.