İstanbul'da yaşamını sürdüren bir macerasever, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve cinlerin sardığı söylentisi ardından terk edilen köye giderek bir gece konaklamak istedi. Besmele çekerek köyü dolaşan genç maceracı, o anları kayıt altına aldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 sene önce köye cinlerin yerleştiği söylentilerinin ardından terk edildi. Adı "cinli köy"e çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşamını sürdüren bütün aileler köyü terk etti.

Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü. Konuyla alakalı video ve bilgilere ulaşım sağlayan İbrahim Koyuncu (26), köyü ziyaret etmek istedi. İstanbul'da yaşamını sürdüren ve adrenalin tutkunu olan Koyuncu, köyde bir gece geçirdi.

Terk edilen haneleri gezen Koyuncu, o anları kaydetti. Besmele ile evlere giren genç, "Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu" dedi.

İstanbul'da yaşadığını ve bu tip yerleşim yerlerine gittiğini bildiren Koyuncu, "Mağaralara, terk edilmiş yerlere giderim genelde. Oralarda videolar çekerim. Bu köyü internette araştırırken buldum. Terk edilmiş cinli köy deniliyordu. Doğruluğu sorgulamak için bu köye sabahlamaya geldim. Terk edilmiş camii ve evlerden oluşan köyün hepsini tek tek gezeceğim. Daha önce birçok köye gittim. Rotada gideceğim çok yer var. Ekstrem sporlar ile uğraşıyorum, aynı zamanda mağaralar, askeri tüneller, sığınaklara gidiyorum. Tehlike neredeyse ben oradayım. Adrenalin bağımlısıyım" ifadelerinde bulundu.