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"MAC Cosmetics Türk malı mı? MAC Cosmetics İsrail malı mı? MAC Cosmetics hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

MAC Cosmetics, makyaj sanatçısı ve fotoğrafçı Frank Toskan ile güzellik salonu sahibi Frank Angelo tarafından 1984 yılında kurulmuş bir makyaj ürünleri markasıdır. Bu marka, 1994 yılında Amerikalı Estee Lauder Şirketler Grubu tarafından satın alınmıştır.

MAC Cosmetics, dünya genelinde 90'dan fazla ülkede satış yapmaktadır. Ancak, markanın kökeni Amerika Birleşik Devletleri değil, Kanada'dır. Yani MAC Cosmetics, Kanada kökenli bir makyaj markasıdır. Ürünleri birçok ülkede satılsa da, bu markanın doğduğu yer Kanada'dır.

MAC Cosmetics, makyaj dünyasında kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesi ile tanınır.