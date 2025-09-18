Türk müzik camiasının sıra dışı sanatçılarından olan Mabel Matiz, tartışılmaya devam ediyor.

Matiz son olarak çıkardığı 'Perperişan' adlı şarkı ile gündeme geldi.

Şarkı bazı müstechen ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı Mabel Matiz'e yönelik eleştiri içeren yorumlarda bulundu.

Bakanlık Harekete Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

"Türk Ailesinin Örf Ve Adetlerine Aykırı”

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği bildirildi.